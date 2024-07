5 chás e alimentos que ajudam a desintoxicar o fígado

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado causando alterações leves, moderadas ou graves e podem levar à morte. Só no Brasil, estima-se que uma em cada 33 mortes é causada por alguma doença no fígado, segundo um levantamento minucioso realizado por pesquisadores mineiros e publicado no periódico científico britânico The Lancet Regional Health. O grande problema é que as doenças no órgão nem sempre apresentam sintomas claros, sendo, portanto, muitas vezes, silenciosas.

Tendo isso em mente, a Dra. Sandra Chagas, cirurgiã-dentista especialista em saúde integrativa, explica a seguir quais são as causas da hepatite, os sintomas e os alimentos que ajudam a desintoxicar o fígado. Confira!

Quais são as causas da hepatite?

A especialista explica que, quando o vírus da hepatite entra no corpo, ele se dirige ao fígado, infectando suas células. Cada tipo de vírus tem um modo de transmissão e uma maneira específica de infectar as células hepáticas. A hepatite A, por exemplo, é transmitida por água ou alimentos contaminados; a hepatite B, por sangue infectado ou relações sexuais; a hepatite C, por sangue infectado; enquanto a D acomete apenas em pessoas já infectadas com a hepatite B. Por fim, a E é transmitida por água contaminada.