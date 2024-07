Veja as previsões do tarot para o Brasil nas Olimpíadas

Saiba o que as cartas revelam sobre o desempenho do país nos Jogos Olímpicos

O tarot, uma prática que combina previsão e autoconhecimento, é frequentemente utilizado para obter respostas sobre cenários futuros em várias esferas da vida. Com as Olimpíadas acontecendo em Paris, um dos eventos mais aguardados globalmente, esta ferramenta pode trazer revelações interessantes sobre os atletas e suas atuações.

As previsões para os brasileiros nesta edição dos Jogos Olímpicos indicam um panorama de triunfos e desafios, com destaque para a participação das mulheres e os efeitos da pressão psicológica, segundo a taróloga Isabel Fogaça. A seguir, ela sugere como o Brasil pode se sair nas disputas, incluindo possíveis medalhas de ouro e as modalidades nas quais os atletas podem brilhar. Confira!

Medalhas brasileiras nas Olimpíadas

O tarot traz previsões animadoras para o Brasil nestas Olimpíadas, especialmente para as mulheres. A taróloga revela que uma atleta feminina com uma medalha de ouro na mão é uma imagem recorrente nas cartas. A especialista acredita que seja Rebeca Andrade, da ginástica artística, uma das grandes apostas do país para conquistar o topo do pódio.