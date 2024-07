Problemas bucais não afetam somente os seres humanos. A escovação e a higienização oral em cães e gatos devem ser rotineiras, mas nem sempre isso acontece. Normalmente, somente ao notar uma camada amarelada nos dentes do pet, acompanhada de mau hálito excessivo, o tutor corre para cuidar da dentição do animal.

“A permanência do tártaro pode chegar a um estágio avançado, gerando infecção que pode atingir a circulação sanguínea, permitindo que as bactérias se espalhem para outras áreas do corpo. A inflamação crônica e a presença excessiva de bactérias podem provocar distúrbios graves, principalmente nos rins e no coração, levando não só à perda dentária, mas à morte”, explica o profissional.

Abaixo, confira 6 problemas bucais causados pelo tártaro nos animais de estimação!

1. Gengivite

Inflamação das gengivas, que pode ser dolorosa e levar a outros problemas mais graves se não tratada.