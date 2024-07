4 ocasiões para utilizar o moletom no inverno

Veja como adaptar looks para aproveitar o frio com conforto e estilo em diferentes ambientes

“Quando combinado com as peças certas, o moletom pode ser utilizado nas mais diversas ocasiões, saindo de uma peça básica para um look elegante, estiloso e, principalmente, confortável”, diz Samanta Giampá, gerente de estilo da Caedu.

1. Trabalho

Em ambientes corporativos, é comum que o moletom seja visto como uma peça informal e inapropriada. Todavia, ao escolher as roupas complementares certas, é possível usá-lo com elegância. “Optar por moletons lisos ou com estampas básicas é a chave para manter a estética mais profissional. Além disso, utilizá-los com terceiras peças, como blazers, pode ser uma boa solução para complementar o look e torná-lo menos casual”, afirma a profissional.

2. Restaurante

O moletom pode ser adaptável até mesmo para um jantar mais especial. “Para uma produção chique e despojada, os moletons cropped são ótimas apostas. Para torná-la menos informal, uma boa calça de cintura alta com corte reto ou uma saia midi são opções perfeitas para combinar”, diz Samanta Giampá. Como dica extra, a profissional recomenda completar o look com botas.