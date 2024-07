Veja como encontrar alegria em atividades simples

Eu tenho uma alegria fácil dentro de casa: molhar meu jardim. A cada rega, as coisas pequenas, um microcosmo de vida acontecendo, me encapsulam sensorialmente no presente e eu escuto ou vejo algo novo. Um botão nascendo ou morrendo, uma mudinha que o vento trouxe de surpresa, uma cor ou inseto diferentes que seguram o instante para mim e em mim. Nesse momento, eu desligo em suspensão. Muitas vezes, confesso, me pego assobiando (embora seja péssima nisso). Levinha. É desse jeito que me nutro das plantas, na alegria mansa, calma de marola.

Muito diferente da que tomou conta do meu filho esses dias. Quando, depois de anos de treino e tentativas, ele pendurou no pescoço suado a medalha de ouro no campeonato oficial do esporte que pratica, uma onda forte quebrou sobre o seu peito. E eu o vi desabar no chão, desfigurado em lágrimas de contentamento, absorto no grito da vitória. Uma alegria avassaladora, quando finalmente alcançamos aquilo desejado e por que se trabalhou tanto.

O que é alegria?

Marolinha ou onda de ressaca, a alegria tem a ver com o balanço na descarga cerebral de hormônios e neurotransmissores naturais ao nosso corpo, relacionados às sensações de ânimo, bem-estar, prazer e motivação, como a dopamina, a serotonina, a endorfina e a oxitocina. Mas vivenciá-la não depende só de química, e sim da nossa presença real, da percepção e desfrute íntimo do instante, e com significado, seja ele trivial como a rega de um jardinzinho ou catártico como a glória de um atleta.