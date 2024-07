6 receitas fáceis de panqueca americana

Panqueca americana simples (Imagem: Francesco83 | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A panqueca americana é um prato delicioso que se popularizou no Brasil devido ao sabor e à facilidade de preparo. Originária do século XVIII, a receita nasceu nas colônias americanas e era conhecida como “bolo de enxada”. Originalmente feita com farinha de trigo-sarraceno ou de milho, a massa conquistou o paladar do presidente americano Thomas Jefferson e se espalhou pelo mundo. Comuns nos cafés da manhã, as panquecas americanas também são uma excelente pedida para o lanche da tarde. Preparadas de forma simples, podem ser servidas de diversas formas para incrementar o sabor. Pensando nisso, separamos 6 receitas de panquecas americanas. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Panqueca americana simples Ingredientes 1 1/4 DE xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

3 colheres de chá de fermento químico em pó

2 ovos batidos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 pitada de sal

Manteiga para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Em outro recipiente, coloque os ovos, a manteiga, o leite e mexa bem. Junte os ingredientes secos e os líquidos e misture. Por último, coloque o fermento químico e misture até obter uma consistência homogênea.

Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe até a panqueca começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Dica: sirva com mel e frutas vermelhas. Panqueca americana de milho Ingredientes 1 xícara de chá de fubá

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

3/4 de xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 ovo

Manteiga para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o fubá, o açúcar mascavo, o fermento químico e misture bem. Adicione o leite, a manteiga, o ovo e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Deixe descansar por 6 minutos. Depois, unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe até a panqueca começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Panqueca americana com chia Ingredientes 1 ovo

1 colher de sopa de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de sopa de manteiga derretida

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento químico em pó

3/4 de xícara de chá de leite

2 colheres de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de semente de chia

Manteiga para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o ovo e bata com um fouet até ficar homogêneo. Adicione o açúcar, a manteiga e misture. Acrescente a essência de baunilha, o sal, a farinha de trigo e mexa bem. Aos poucos, coloque o leite e misture até obter uma consistência homogênea. Junte a chia e o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a massa até começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. Panqueca americana de chocolate (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock) Panqueca americana de chocolate Ingredientes 1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 ovo

2 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Manteiga para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o leite, a manteiga e o ovo e misture. Acrescente o chocolate em pó, o açúcar, a farinha de trigo e o sal e mexa bem. Por último, coloque o fermento químico e misture até incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a panqueca até começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Dica: sirva as panquecas com geleia. Panqueca americana com iogurte Ingredientes 200 ml de iogurte

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Raspas de 1 limão

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar Modo de preparo No liquidificador, coloque o iogurte, os ovos, a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, o sal e bata até formar um creme uniforme. Adicione as raspas de limão e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após isso, unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer.