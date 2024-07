5 receitas simples e saborosas para o Dia da Lasanha

Lasanha de berinjela (Imagem: flanovais | Shutterstock) Crédito: EdiCase

No dia 29 de julho é comemorado o dia nacional da lasanha. Ela chegou ao Brasil com os imigrantes italianos no século 19. Com o tempo, conquistou o paladar dos brasileiros e, inclusive, ganhou diversas versões e recheios. A seguir, confira 5 receitas de lasanha que selecionamos para você! Lasanha de berinjela Ingredientes 4 berinjelas fatiadas

2 colheres de sopa de óleo de girassol

1 cebola picada

3 dentes de alho

1 kg de carne moída

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

340 g de molho de tomate

200 ml de água

300 g de muçarela fatiada

2 colheres de sopa de queijo ralado Modo de preparo Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Junte o molho de tomate e a água à panela e deixe apurar por 40 minutos em fogo baixo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Passe um pouco do molho no fundo de uma assadeira. Depois, faça uma camada de berinjela, uma de carne moída e uma de queijo muçarela. Repita o processo até acabar os ingredientes. Finalize polvilhando com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até derreter o queijo. Sirva em seguida.

Lasanha de camarão com molho branco Ingredientes Recheio 1 colher de sobremesa de manteiga

1 cebola ralada

500 g de camarão médio limpo

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto Molho branco 1 colher de sopa de manteiga

1 cebola ralada

3 colheres de sopa de farinha de trigo

700 ml de leite quente

1 cubo de caldo de carne

50 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de requeijão

Sal a gosto Montagem

200 g de massa para lasanha

para lasanha 200 g de queijo muçarela fatiado Modo de preparo Recheio Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente os camarões e refogue até ficarem rosados. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e reserve. Molho branco Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Depois, adicione a cebola e refogue até murchar. Junte a farinha de trigo, o leite e o caldo de carne e mexa até engrossar. Acrescente a muçarela e o requeijão e mexa até o queijo derreter. Tempere com sal e reserve. Montagem Passe um pouco do molho no fundo de uma assadeira. Faça uma camada de massa, uma de camarão, uma de molho branco e uma de muçarela. Repita o processo até acabar os ingredientes, finalizando com uma camada de queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em 220 ºC até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Lasanha de salame (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock) Lasanha de salame Ingredientes 5 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de farinha de trigo

5 xícaras de chá de leite

200 g de creme de leite

Sal a gosto

500 g de massa para lasanha

300 g de salame fatiado

300 g de queijo muçarela fatiado

100 g de queijo parmesão ralado Modo de preparo Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a farinha de trigo e frite por 3 minutos. Aos poucos, acrescente o leite e mexa bem até engrossar. Junte o creme de leite à panela, tempere com sal e misture bem. Em seguida, passe um pouco do molho no fundo de uma assadeira. Faça uma camada de massa, uma de salame, uma de queijo muçarela e uma molho. Repita o processo até acabar os ingredientes, finalizando com uma camada de queijo muçarela e com o queijo ralado. Se quiser, decore com pedaços de salame. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida. Lasanha de frango Ingredientes Montagem