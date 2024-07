5 benefícios da prática de voleibol para a saúde

Com as Olimpíadas de 2024 em Paris, a atenção do mundo se volta aos atletas e aos esportes em destaque durante o evento. O voleibol, um dos mais dinâmicos e emocionantes, promete ser um espetáculo à parte, atraindo espectadores e inspirando pessoas. A prática não apenas oferece momentos de adrenalina e competição, mas também proporciona inúmeros benefícios para a saúde. Abaixo, conheça alguns deles!

Praticar voleibol libera endorfinas que promovem sensações de bem-estar e prazer (Imagem: ESB Professional | Shutterstock)

4. Benefícios para a saúde mental

Além dos benefícios físicos, o voleibol também contribui significativamente para a saúde mental. A prática esportiva libera endorfinas, podendo ajudar a reduzir os níveis de estresse, ansiedade e sintomas de depressão.

“Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar”, reforça Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit.

5. Controle de peso e composição corporal

O voleibol é um esporte que queima calorias de forma eficaz, contribuindo para o controle e manutenção do peso corporal. Uma sessão de uma hora, por exemplo, pode queimar entre 400 e 600 calorias, dependendo da intensidade do jogo e do peso corporal do jogador. Além disso, o aumento da massa muscular e a redução da gordura corporal contribuem para a melhoria da taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade de calorias que o corpo queima em repouso.

“Mesmo que o ideal seja se exercitar cinco ou seis vezes por semana, começar com o que é possível, mesmo que sejam apenas duas vezes, já é um passo positivo. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência para alcançar resultados duradouros”, aconselha Leonardo Tavares, coordenador do curso de Educação Física do UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo).