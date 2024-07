Veja as causas e os sintomas do câncer de cabeça e pescoço

Médico faz alerta para hábitos que podem aumentar as chances de desenvolver este tipo de tumor

O câncer de cabeça e pescoço engloba uma variedade de tumores malignos que podem se manifestar em áreas como boca, língua, glândulas salivares, faringe, laringe e outras partes da região. É particularmente perigoso devido à sua capacidade de passar despercebido em seus estágios iniciais, quando os sintomas são facilmente confundidos com condições menos graves.

No entanto, as chances de cura podem aumentar significativamente quando o diagnóstico é feito nos primeiros estágios da doença. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, em 2024, cerca de 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço serão registrados no Brasil.

Nesse cenário, o Dr. Carlos Takahiro Chone, coordenador do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), explica um pouco mais sobre a doença. Confira!