Veja as previsões de agosto para o signo de Leão

No início do mês, você, nativo de Leão, terá bastante energia e coragem para ir atrás do que realmente deseja para a sua vida. Ademais, o seu brilho pessoal estará em alta. Com isso, a tendência será que tudo caminhe de maneira positiva, lhe trazendo benefícios. Ainda nestes dias, procure direcionar o seu foco para aquilo que pretende realizar, evitando desperdiçar energia em diferentes projetos.

Por volta da metade do mês, você deverá ter mais cautela. Afinal, leonino, a propensão será que aja de maneira precipitada e repentina, o que poderá gerar tensões. Além disso, será possível que ocorram algumas situações inesperadas, abalando assim a sua segurança. No caso, se abra para as mudanças e use a sua criatividade e intuição para lidar com elas.

Período conturbado no amor

Leão, apesar da sua busca por mais estabilidade e segurança, a tendência será de imprevistos e mudanças repentinas no início do mês. Desse modo, a relação amorosa poderá ser abalada. Por outro lado, isso também será uma oportunidade para fazer as mudanças necessárias no setor afetivo, rompendo com o que lhe traz sofrimento e com o que não está alinhado aos seus valores.