Veja a importância de os homens cuidarem mais da saúde

Um estudo conduzido pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revela que somente 32% dos homens com mais de 40 anos se consideram muito preocupados com sua própria saúde, e que 46% deles procuram um médico apenas quando sentem algum problema. A saúde masculina é um aspecto vital do bem-estar geral que muitas vezes é negligenciado.

Pensando nisso, o uro-oncologista Dr. André Berger, especialista em cirurgia robótica para o tratamento de doenças benignas e cânceres geniturinários localizados na próstata, rim e bexiga, enfatiza a importância de um foco dedicado na saúde dos homens. Confira!

Patologias que mais afetam os homens

Segundo o especialista, os homens enfrentam uma série de desafios específicos capazes de afetar sua qualidade de vida e até mesmo sua longevidade. “O câncer de próstata é uma das principais preocupações para os homens, sendo a segunda causa mais comum de câncer em homens em muitos países”, explica o Dr. André Berger. Ainda conforme o profissional, o rastreamento regular pode ajudar a detectar a doença em estágios iniciais, quando é mais tratável.