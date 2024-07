6 receitas especiais para o Dia dos Avós

Na panela de pressão, coloque o óleo de milho e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Adicione os pedaços de carne e refogue por 15 minutos. Acrescente o caldo de carne e o colorau. Coloque a água até cobrir a carne. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após iniciar a pressão. Em seguida, retire do forno, aguarde a pressão sair e junte as batatas e o cheiro-verde. Leve ao fogo médio novamente e deixe cozinhar na pressão por 5 minutos. Depois, desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e sirva em seguida.

Para celebrar esse dia, separamos 6 receitas para você preparar com a família e relembrar a infância. Confira!

Em um recipiente, coloque a coxinha de asa e tempere com sal. Na panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o frango e frite até dourar. Adicione o caldo de galinha, a água fervente, o arroz e a cenoura. Misture e acerte o sal. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo, aguarde a pressão sair e finalize salpicando com salsinha. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino, colorau e vinagre. Misture bem e deixe marinar na geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de quiabo e refogue até que não tenha mais “baba”. Após, coe o quiabo para retirar o óleo, transfira para um recipiente e reserve.

Bolo de carne (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Bolo de carne

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 pão francês amanhecido

3 colheres de sopa de leite

100 g de bacon picado

2 colheres de sopa de orégano

2 colheres de sopa de tomilho

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, pique o pão e molhe com o leite. Acrescente a carne moída, o bacon, o orégano, a cebola, o tomilho, o sal, cheiro-verde e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea. Faça um bolo com a massa e reserve. Unte uma assadeira com óleo e transfira a massa para ela. Em seguida, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Arroz-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

1 l de leite

1 xícara de chá de açúcar

1 canela em pau

Canela em pó para polvilhar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até a água secar. Adicione o leite, o açúcar e a canela em pau. Cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até o arroz ficar cremoso. Retire a canela, sirva em tigelas e polvilhe com canela em pó.

Bolo de fubá

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fubá, a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Acrescente os ovos, o óleo e o leite, misturando bem até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa na forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Sirva em seguida.