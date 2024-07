5 grandes lançamentos da Netflix em agosto

Agosto chega com lançamentos imperdíveis para os assinantes da Netflix. Entre os destaques, estão as novas e aguardadas temporadas de séries populares como ‘The Umbrella Academy’, ‘Emily em Paris’ e ‘De Volta aos 15’, que prometem desfechos emocionantes e cheios de aventura. Para os cinéfilos, há o lançamento da versão em preto e branco de ‘Godzilla Minus One’, celebrando os 70 anos do primeiro filme da franquia.

Pippa, no entanto, não acredita que essa seja a verdadeira história . Por isso, com Ravi (Zain Iqbal), irmão de Sal, ela começa a desvendar segredos que podem colocar suas vidas em risco.

A série é uma adaptação do livro homônimo escrito por Holly Jackson. A trama segue Pippa Fitz-Amobi (Emma Myers), uma estudante que decide investigar um assassinato de Andie Bell (India Lillie Davies) que aconteceu na cidade há cinco anos. Sal Singh, acusado do crime, tirou a própria vida em seguida.

Na série baseada nos quadrinhos de Gerard Way, acompanhamos a saga dos irmãos Hargreeves, que foram criados para serem super-heróis, mas acabam se afastando devido ao trauma causado pelo pai. Chegando à sua quarta e última temporada, a produção promete muitas surpresas e aventuras. Após inúmeras viagens no tempo e mudanças realizadas para evitar o apocalipse, os irmãos criam um paradoxo temporal e precisam encontrar uma maneira de impedir que o mundo seja engolido por ele.

A trama se passa em um Japão devastado após a Segunda Guerra Mundial, que enfrenta uma nova e terrível ameaça com o surgimento de uma criatura gigantesca no mar. O piloto Koichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki) decide enfrentar mais essa missão para vingar os combatentes mortos pelo ser e proteger seus entes queridos.

Nesta nova temporada, Emily precisa tomar decisões que podem mudar o rumo de sua vida romântica e profissional. Com reviravoltas emocionantes e desenvolvimentos inesperados, os novos episódios prometem conquistar e divertir os fãs da série.

5. De Volta aos 15 – 3ª temporada (21/08)

Em ‘De Volta aos 15’, Anita precisa descobrir como parar as viagens no tempo e voltar para o momento atual (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseado no livro homônimo de Bruna Vieira, as atrizes Maisa e Camila Queiroz retornam para interpretar Anita em diferentes fases da vida. Na terceira e última temporada, a protagonista enfrenta uma nova linha do tempo: em vez de voltar para 2006, ela se vê surpresa ao parar em uma linha do tempo em que tem 18 anos. Então, precisa encarar e viver os dramas pessoais e estudantis da vida na faculdade, enquanto tenta encontrar uma maneira de interromper as viagens no tempo e retornar à sua linha temporal original.