7 atividades para fazer em Nevados de Chillán

O inverno chegou à América do Sul e, enquanto algumas pessoas planejam viagens a lugares mais quentes para fugir do frio, outras preferem desfrutar do máximo que a estação tem a oferecer. Nessa época do ano, brasileiros se deslocam em grande quantidade para os países próximos, como Argentina e Chile, em busca do que temos de forma bem limitada no nosso país: neve.

Com exceção de algumas cidades no sul do país, onde a neve é mais para fotografar e não chega a cair em abundância para propiciar a prática de esportes “gelados”, nosso país tropical não propicia o ambiente adequado para uma vivência de inverno tão típica como em outras localidades do continente sul-americano.

Nevados de Chillán

O Nevados de Chillán, situado na deslumbrante Cordilheira dos Andes, é um dos destinos mais cobiçados para os amantes de esportes de inverno e atividades ao ar livre no Chile. Este resort de montanha combina luxo, conforto e uma ampla gama de atividades em um cenário magnífico.