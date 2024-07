7 sopas e cremes fit para começar a semana

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o caldo de carne, a cenoura, o repolho roxo, a vagem e o nabo. Cozinhe 20 minutos. Depois, adicione os tomates e a couve e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 maço de espinafre

1 colher de sopa de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite desnatado

Noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe o espinafre no caldo de legumes até ficar macio. Retire do fogo, transfira o caldo com o espinafre para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Retorne para a panela e adicione a farinha de trigo dissolvida no leite e mexa, em fogo médio, até engrossar. Junte a noz-moscada e deixe cozinhar em fogo brando por 5 minutos. Sirva em seguida.