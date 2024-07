Veja os perigos que algumas delas podem oferecer à saúde se não usadas com cuidado

O uso de ervas e plantas medicinais é uma prática milenar em muitas culturas ao redor do mundo, com potencial para aliviar sintomas de desconfortos intestinais e até mesmo melhorar a saúde mental. No entanto, algumas dessas plantas exigem cautela quanto ao consumo, pois podem causar interações medicamentosas ou colocar a saúde em risco em casos de condições preexistentes.

“É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades”, afirma Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

Abaixo, confira 7 ervas e plantas que devem ser usadas com cautela em chás!