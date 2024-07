4 inspirações de maquiagem para festivais de música

A maquiagem é uma das grandes preocupações de quem vai a festivais de música, pois ela complementa o look e expressa a personalidade e o espírito livre do evento. Nesse cenário, é possível apostar na imaginação e criar produções incríveis. Essa liberdade criativa permite que cada pessoa se destaque e celebre a música de forma única e divertida, transformando a make em uma verdadeira arte que contribui para a atmosfera mágica dos eventos.

Cuidados diários com a pele, como fazer uma limpeza antes de dormir, hidratar, investir em produtos ideais para o seu tipo de pele e, principalmente, não esquecer do protetor solar.

4. Selar a pele com pó aumenta a durabilidade da make

É importante aplicar o pó em todo o rosto, com um pincel, principalmente na “zona T” (testa, nariz e queixo), região em que geralmente se transpira mais. Também é possível finalizar com um spray próprio para a pele do rosto para aumentar a duração e a maquiagem não “derreter” no meio do show.

Inspirações de make para festival

De fato, eventos desse tipo pedem uma maquiagem ousada e marcante. “Maquiagem rock’n roll é a cara de festivais. Os olhos escuros e bem-marcados com tons de preto ou roxo, e um clássico batom vermelho ou mais escuro na boca são características de maquiagens usadas em shows ou festivais”, diz a maquiadora.

1. Olhos marcantes

Maquiagem com olhos marcantes é uma opção ousada para os festivais (Imagem: Seprimor | Shutterstock)

Olhos marcantes são queridinhos de quem quer um visual rocker. Se a ideia é destacar apenas os olhos, a dica é fazer uma maquiagem básica e escolher uma cor intensa para a sombra. Algumas boas apostas são o vermelho, o verde, o rosa e o azul. E os tons amarronzados são clássicos e combinam com tudo.

2. Delineadores gráficos de todos os estilos

Delineado invertido está em alta na maquiagem (Imagem: marinafrost | Shutterstock)

E o clássico delineado gatinho tanto na parte superior quanto inferior, fazendo o delineado invertido que também está super em alta. Além de ser tendência, o delineado é bem democrático: pode ser mais simples, mais dramático ou colorido.