4 destinos para aproveitar o inverno na Serra Catarinense

A Serra Catarinense é um destino de inverno autêntico com chalés, vinhos e belas paisagens naturais

Sempre que chega o inverno, os destinos de montanha pelo Brasil ficam para lá de concorridos. Chalés de madeira equipados com lareira, cenários pontuados com pinheiros e araucárias, neblina pela manhã, vinhos, chocolates e termômetros que marcam temperaturas próximas a zero são alguns dos itens que fazem parte da lista de desejos dos turistas para essa época do ano. Menos conhecida a nível nacional do que sua vizinha gaúcha, a Serra Catarinense prova que tem tudo isso e muito mais. A uma curta viagem de carro de Florianópolis, o destino abriga cada vez mais empreendimentos únicos, entre parques, vinícolas e hospedagens. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, tem cenários naturais de extrema beleza, como cânions e cachoeiras. Vale mencionar ainda que Urupema, São Joaquim e Bom Jardim da Serra são historicamente algumas das cidades mais frias do país. Assim, o resultado é um destino de inverno autêntico e uma escolha certa para quem busca algo diferente no alto das montanhas brasileiras.

1. Bom Retiro Nossa viagem começa pela cidade de Bom Retiro, uma das portas de entrada para a Serra Catarinense, principalmente para quem vem de Florianópolis. Assim como a maior parte dos municípios dessa região, seu centro urbano é bem compacto, e as ofertas turísticas se espalham por áreas rurais e paisagens montanhosas. É o caso do Caminho das Nuvens, propriedade inaugurada em 2019 e que conta com sete cabanas disponíveis para hospedagem e estrategicamente localizadas a mais de 1.200 metros de altitude. O que mais impressiona é a vista: ao seu redor se abre um incrível panorama de montanhas que parece não ter fim. O nome do local não poderia ser mais propício, já que não é incomum que uma densa neblina se espalhe por todo esse visual, e você tem a sensação de estar acima das nuvens. Com estrutura bem completa, as cabanas variam em tamanho e configuração, sendo algumas perfeitas para casais, enquanto as maiores têm capacidade para até seis pessoas. Foram construídas de forma a oferecer total privacidade aos hóspedes e vistas perfeitas de vários ângulos.

Caminho das Nuvens Para completar a experiência, o Caminho das Nuvens inaugurou seu restaurante, o Nuvem Gourmet. A casa é também aberta ao público externo e oferece vistas panorâmicas através de enormes janelas e vidro do chão ao teto. No cardápio, há opções de carnes, fondue, massas e risotos, entre influências francesas e toques da culinária local, como o tradicional entrevero e a paçoca de pinhão. Fazenda Santa Luzia Outro lugar cheio de personalidade em Bom Retiro é a Fazenda Santa Luzia. A casa-sede, toda de madeira, tem a dose certa de aconchego e, hoje, atende apenas grupos de no mínimo 10 pessoas, funcionando como uma pousada bem intimista. Ali, impera a típica hospitalidade da Serra Catarinense, com uma mesa sempre farta, seja no café da manhã, com pães e bolos feitos lá mesmo, ou no jantar, talvez com um saboroso entrevero ou uma costela assada por horas na brasa. Na ampla propriedade, há várias atividades disponíveis, como cavalgadas, passeio de quadriciclo ou trator, piquenique e muito mais. E, no andar abaixo dos quartos, funciona uma pequena vinícola. O local abriga também uma adega, com a reserva de vinhos produzidos pela família Buratto, que foram os donos da Fazenda Santa Luzia por mais de 80 anos. Caminhar pelo labirinto de garrafas de vinho é um desses passeios que ficam na memória, culminando com uma boa degustação desses rótulos carregados de história. Agora com uma nova proprietária, a Fazenda Santa Luzia passa por um grande período de transição. O projeto prevê mais experiências e estruturas voltadas para os turistas, como spa, bistrô e centro de eventos. A gastronomia será um ponto alto, sem abrir mão das raízes serranas. Produção de vinhos A produção de vinhos tem ganhado destaque em Bom Retiro. A vinícola Thera é uma das mais jovens da região, mas já acumula uma história de sucesso com rótulos premiados. Fundada em 2013 e localizada dentro da Fazenda Bom Retiro, teve seus primeiros vinhos comercializados em 2015. A sede, que abriga a área de produção, exibe uma arquitetura moderna, elegante e integrada à natureza ao redor, que aparece aqui como protagonista ao lado dos vinhos. A vinícola oferece diferentes experiências de degustação, visita aos vinhedos, passeio a cavalo e piquenique. Na sede fica também o Thera Winebar, com um cardápio que valoriza os insumos locais e harmoniza perfeitamente com os rótulos da vinícola. Em uma propriedade de 800 hectares, este é um verdadeiro complexo enoturístico. Além da vinícola, a Fazenda Bom Retiro conta com uma pousada boutique com 18 suítes e ainda um residencial de alto padrão. Há planos de plena expansão, combinando hotelaria, gastronomia e outras experiências turísticas.

A Cascata do Avencal em Urubici, com 100 metros de queda, é rodeada pelo parque ecológico Mundo Novo e oferece paisagens deslumbrantes (Imagem: Luciano Queiroz | Shutterstock) 2. Urubici Em Urubici, a Serra Catarinense ganha outros contornos, com atrações que combinam natureza e aventura. Um dos grandes exemplos é o Morro da Igreja, dentro do Parque Nacional de São Joaquim, cujo acesso é feito por Urubici. Com 1.822 metros de altitude, esse é o ponto mais alto do parque e um dos lugares mais frios do Brasil. Do Mirante do Morro da Igreja, é avistada a Pedra Furada, uma formação rochosa em formato de portal, com cerca de 30 metros de largura, considerada o cartão-postal do parque. Mundo Novo Outro cenário marcante de Urubici é a Cascata do Avencal, uma queda d’água de 100 metros formada pelo riacho do Funil, que despenca ao longo de um enorme paredão rochoso. Em torno da cachoeira, fica o parque ecológico Mundo Novo. Só passar um tempo contemplando a paisagem ali já vale a entrada.