Descubra como é o amigo de cada signo do zodíaco

Astrologia pode dizer como é o amigo de cada signo (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock) Crédito: EdiCase

As amizades que construímos ao decorrer de nossas vidas representam as relações sociais que fazemos. Elas podem ser longas e duradouras ou curtas e rápidas. Por meio da astrologia, é possível fazer observações sobre essas amizades e, até mesmo, sobre nós mesmos enquanto amigos. A seguir, veja as análises feitas pela astróloga Nidia Alves sobre como é o amigo de cada signo do zodíaco! Áries Os amigos do signo de Áries são bons companheiros e honestos (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os amigos arianos são leais, bons companheiros e honestos, mas podem magoar os outros por serem sinceros ao extremo. São muito independentes e não costumam pedir ajuda. Por isso, quando menos esperar, os amigos poderão descobrir algo que já foi feito sem que os nativos de Áries avisassem. Amizade com os outros signos: Gêmeos, sendo bastante sociável, ameniza o traço explosivo do Ariano. O geminiano também é beneficiado dentro da amizade, já que se torna mais decidido em suas atitudes. Touro Os amigos do signo de Touro são realistas e estão sempre de braços abertos para acolher (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

É aquele amigo que sempre terá um bom conselho para dar; sendo assim, você pode abrir o seu coração para ele. São pessoas realistas e estão sempre de braços abertos para acolher. Apesar de serem bons amigos, os taurinos demoram certo tempo para confiar de verdade em alguém a ponto de contar os seus segredos. Amizade com os outros signos: Touro é teimoso e precisa de segurança para confiar. Assim, com os nativos de Câncer, os taurinos aprendem a valorizar mais os sentimentos. Gêmeos Os amigos do signo de Gêmeos são sociáveis e gostam de conversar (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock) Os geminianos são amigos muito sociáveis, mas gostam de conviver com pessoas com as quais se identificam. Possuem grande simpatia e fazem amizades facilmente. Além disso, é comum encontrá-los rodeados de pessoas. Podem ficar horas e horas conversando com os amigos sem se entediar. Amizade com os outros signos: Gêmeos adora socializar, por isso, com Leão, a irreverência pode decolar. Além disso, os leoninos ensinam aos geminianos a terem confiança. Câncer Os amigos do signo de Câncer são grandes companheiros (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Os cancerianos costumam ser grandes companheiros. São pessoas com quem você pode contar sempre, sem medo. No entanto, por serem bons amigos, você precisará se esforçar um pouco para ganhar a confiança e o carinho deles. Mas, depois disso, terá um companheiro para todas as horas. Amizade com os outros signos: os nativos de Câncer são muito carinhosos, sensíveis e reservados. Logo, com Virgem, aprendem a construir, ao mesmo tempo em que os virginianos recebem um toque das emoções e sentimentos dos cancerianos. Leão Os amigos do signo de Leão são divertidos e companheiros (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)