5 receitas simples de biscoito que derretem na boca

No liquidificador, coloque a ameixa e a água e bata por 2 minutos. Em um recipiente, coloque os demais ingredientes, adicione batida e misture bem até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Modele os biscoitos, coloque sobre a assadeira e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque o amido de milho, o leite em pó e a manteiga e mexa bem. Acrescente, aos poucos, o leite condensado até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Faça bolinhas com a massa e coloque sobre a forma. Repita o processo com toda a massa e, quando finalizar, leve ao forno preaquecido em 180 ºC por 15 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Biscoito amanteigado com goiabada (Imagem: Cantador | Shutterstock)

Biscoito amanteigado com goiabada

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

40 g de goiabada cortada em cubos

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha e misture bem até obter uma massa homogênea. Unte uma superfície lisa com farinha de trigo, separe a massa em quatro partes iguais e faça rolinhos do mesmo tamanho e espessura. Em seguida, com a ajuda de uma faca, corte pedaços do mesmo tamanho de cada rolinho. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Modele as massas cortadas em formato de bolinha e disponha sobre a assadeira. Depois, faça pequenos furos no meio de cada biscoito e acrescente os pedaços de goiabada. Leve à geladeira por 15 minutos. Após, leve ao forno preaquecido em 200 ºC por 15 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.