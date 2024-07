5 receitas de bolinho de chuva para as tardes frias

Bolinho de chuva de banana (Imagem: user9858360 | Shutterstock) Crédito: EdiCase

De origem portuguesa, o bolinho de chuva se popularizou no Brasil. Com gostinho de infância, é ótimo para o lanche da tarde, principalmente nos dias frios. Muitas vezes servido com doce de leite, a receita também pode ser preparada de diversas formas. Pensando nisso, selecionamos 5 versões para você aproveitar com um cafezinho. Confira! Bolinho de chuva de banana Ingredientes 1 ovo ​

​ 1 banana descascada e amassada

3 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

Açúcar para polvilhar

Em um recipiente, bata o ovo com um garfo até ficar homogêneo, acrescente a banana e misture até ficar homogêneo. Em seguida, adicione o açúcar, o leite e a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento em pó e misture novamente. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Frite porções de massa no óleo quente, virando os bolinhos para dourar de todos os lados. Depois, retire os bolinhos da panela, escorra e coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Espere esfriar, polvilhe com açúcar e sirva em seguida.

Bolinho de chuva de maçã Ingredientes 1 ovo

1 maçã ralada

3 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

Canela em pó para polvilhar

Açúcar para polvilhar

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, bata o ovo com um garfo, adicione a maçã ralada e misture até ficar homogêneo. Acrescente o açúcar e o leite, misturando bem. Incorpore a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e mexa delicadamente. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Com o auxílio de uma colher, despeje porções de massa no óleo quente e frite até dourar. Retire os bolinhos da panela, escorra no papel-toalha. Polvilhe com açúcar e canela e sirva. Bolinho de chuva integral Ingredientes 2 ovos

1/2 xícara de chá de adoçante culinário

1 colher de sopa de óleo de coco sem sabor

3/4 de xícara de chá de l eite semidesnatado

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo, o óleo de coco, o adoçante, o leite e o fermento em pó e misture bem até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte formas para empadinhas com o óleo de coco e distribua a massa em cada uma delas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até dourar. Retire os bolinhos de chuva do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva.