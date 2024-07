8 raças de gato pouco conhecidas

Existem diversas raças de gatos espalhadas pelo mundo, cada uma com suas características e personalidades únicas. A TICA (The International Cat Association), por exemplo, reconhece 73. Todavia, esse número pode ser ainda maior, uma vez que novas raças estão sempre sendo desenvolvidas.

O sokoke é um gato originário do Quênia. Ele é de porte médio, tem pelagem curta e rajada, corpo magro e musculoso. É um bichano ativo, ágil e gosta de escalar. Apesar de independente, se mostra afetuoso com seus tutores e costuma miar bastante ou dar pequenas cabeçadas para chamar atenção.

Originário da Rússia, o peterbald é uma raça elegante e esbelta, conhecida por sua pele sem pelos ou com uma pelagem curta e fina, com uma textura semelhante a um pêssego. É um gato inteligente, enérgico e afetuoso, que adora a companhia de seus tutores e se dá bem com outros animais.

6. Chausie

Gatos da raça chausie são resultado do cruzamento de gatos domésticos com gatos da selva (Imagem: Tania__Wild | Shutterstock)

A história do chausie remonta à época dos antigos egípcios. Isso porque ele é resultado do cruzamento de gatos domésticos com gatos da selva. É um felino grande, atlético, com orelhas pontudas e pelagem curta variada em tons de marrom. Muito ativo, inteligente e social, ele precisa de bastante espaço para correr e brincar.

7. American wirehair