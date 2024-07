8 jogadores de futebol que fizeram história

Entre eles, Pelé, um ícone global que conquistou três Copas do Mundo, e Garrincha, conhecido por seus dribles brilhantes e inimitáveis, destacam-se como exemplos emblemáticos. Esses atletas contribuíram para a grandeza do futebol brasileiro e sua influência ao redor do mundo.

Em 19 de julho é celebrado o Dia Nacional do Futebol, uma data dedicada a reconhecer e celebrar a profunda paixão pelo futebol, um dos esportes mais queridos do Brasil. É também uma oportunidade para valorizar a sua importância na cultura nacional e homenagear os jogadores brasileiros que deixaram um impacto duradouro na história.

Natural de Três Corações, em Minas Gerais, Pelé se tornou o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo, com 17 anos. Ele foi peça fundamental nas seleções campeãs de 1958, 1962 e 1970, sendo o único a conquistar três Copas do Mundo. Com sua velocidade e habilidade extraordinárias, o Rei revolucionou o futebol mundial.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é reverenciado como o “Rei do Futebol”. Iniciou sua carreira no Santos aos 15 anos, conquistou duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes, bem como marcou seu milésimo gol.

Apelidado de “Galinho de Quintino”, em referência ao bairro do subúrbio carioca onde passou sua infância, ele marcou 854 gols ao longo de sua carreira, sendo 525 deles reconhecidos pela FIFA, o que o coloca entre os maiores goleadores do mundo e o maior artilheiro do Maracanã, com 334 gols.

Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, é amplamente considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial. Ele brilhou no Flamengo, desempenhando um papel fundamental na conquista da Taça Libertadores e da Copa Intercontinental em 1981, além de vários títulos brasileiros.

Seu desempenho foi crucial nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962, e ele defendeu a seleção brasileira por uma década. Seu talento e carisma o consolidaram como uma lenda do esporte. Junto a Pelé, nunca perderam uma partida enquanto vestiram a camisa da amarelinha.

Manoel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha, foi um dos maiores dribladores da história do futebol. Com sua habilidade incomparável e criatividade em campo, ele encantou o mundo. Construiu uma carreira notável no Botafogo, em que disputou 614 partidas e marcou 245 gols.

Nascido em Belém, Pará, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, conhecido como “doutor” devido à sua formação em medicina, destacou-se tanto pela inteligência em campo quanto fora dele. Um líder nato, fez história como meio-campo do Corinthians. Liderou o movimento “Democracia Corinthiana” na década de 1980, instaurando uma gestão participativa que desafiou as normas tradicionais do futebol.

Nos anos 90, Zico jogou pelo Kashima Antlers, no Japão, em que ajudou a popularizar o futebol no país e se tornou uma estrela local. Atualmente, continua sua influência no esporte como diretor técnico do Kashima Antlers.

5. Romário

Romário foi eleito o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 1994 (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)

Romário de Souza Faria nasceu no Rio de Janeiro e deixou uma marca indelével em clubes como PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo e Vasco da Gama. No PSV, destacou-se como um goleador excepcional, conquistando a Eredivisie –campeonato holandês – em várias ocasiões. No Barcelona, encantou os torcedores com sua técnica refinada e habilidade de finalizar, ajudando o time a ganhar a La Liga.

A atuação do “baixinho” foi fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1994, em que suas atuações brilhantes e gols decisivos ajudaram o Brasil a chegar ao tetracampeonato e, no mesmo ano, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 1994. Além de seu sucesso no campo, Romário também se destacou como político e defensor de causas sociais no Brasil, ampliando sua influência para além dos gramados. Atualmente, é presidente e jogador do América do Rio de Janeiro.

6. Ronaldo

Ronaldo foi eleito o Melhor Jogador do Mundo três vezes (Imagem: ph.FAB | Shutterstock)

Ronaldo Nazário ficou conhecido como “Fenômeno”. O carioca foi um dos atacantes mais temidos e talentosos de sua geração. Sua carreira brilhante incluiu passagens marcantes pelo PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Corinthians. O atleta conquistou inúmeros títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2002, na qual teve uma performance estelar ao marcar dois gols na final contra a Alemanha e se consagrar como o artilheiro do torneio.

Ele foi eleito o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 1996, 1997 e 2002. Apesar das lesões que enfrentou, Ronaldo demonstrou uma incrível capacidade de superação, deixando um legado como um dos maiores atacantes da história do futebol.

7. Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho encantou o mundo do futebol com seu carisma (Imagem: ph.FAB | Shutterstock)

Famoso por sua habilidade excepcional e dribles desconcertantes, Ronaldinho encantou o mundo do futebol jogando pelo Barcelona, AC Milan e Paris Saint-Germain. No Barcelona, ele conquistou dois títulos da La Liga e a Liga dos Campeões da UEFA em 2006, além de ser eleito o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 2004 e 2005. Na seleção brasileira, foi peça-chave na conquista da Copa do Mundo de 2002.

Sua visão de jogo, criatividade e alegria em campo inspiraram milhões de fãs e jogadores ao redor do mundo. Após sua passagem pela Europa, Ronaldinho ainda brilhou no Atlético Mineiro, ajudando o clube a vencer a Copa Libertadores da América em 2013.

8. Cafu

Cafu foi o atleta que mais jogou pela seleção brasileira de futebol (Imagem: ph.FAB | Shutterstock)

Marcos Evangelista de Morais, conhecido pelo apelido de Cafu, foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, lateral-direito incansável e fundamental nas conquistas das Copas do Mundo de 1994 e 2002. Sua energia inesgotável, habilidade defensiva e capacidade de apoiar o ataque fizeram dele um dos melhores laterais de todos os tempos.

Cafu teve uma carreira de sucesso em clubes como São Paulo, Roma e AC Milan, alcançando títulos importantes como a Liga dos Campeões da UEFA e diversos campeonatos nacionais. Além de suas conquistas em campo, ele é lembrado por sua liderança e espírito esportivo, sendo um verdadeiro exemplo de dedicação e profissionalismo no futebol.