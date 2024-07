Veja as características de uma alimentação saudável

A alimentação saudável envolve fatores culturais e benefícios científicos (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Preocupação de 80% dos brasileiros – segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) –, a alimentação saudável está entre as temáticas mais pesquisadas no Google e pauta inúmeros debates, desde a esfera acadêmica até a mídia e as conversações cotidianas. Mas o que seria, de fato, uma alimentação saudável? A Prof. Dra. Silvia Cozzolino, nutricionista, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e membro do comitê científico consultor do ILSI Brasil – International Life Sciences Institute do Brasil, explica que o conhecimento científico sobre o desenvolvimento do ser humano tem mostrado benefícios que podem ser obtidos por meio da alimentação. Afirma, porém, ser preciso ter em vista que as dietas são fatores culturais, que passam de geração a geração e possuem diferentes efeitos sobre diferentes organismos. "Baseados em estudos sobre a longevidade de alguns grupos populacionais, se procurou conhecer seus hábitos alimentares e se esses seriam responsáveis pelas melhores condições de saúde e de vida como um todo. Foi assim que, até os dias atuais, o padrão alimentar que mais se tem destacado é o da dieta mediterrânea, que está baseada no maior consumo de vegetais, frutas, legumes, peixe, aves, ovos, leite e nozes, e em menores quantidades de carne vermelha", explica.

Dietas baseadas em vegetais As dietas exclusivamente vegetais têm ganhado popularidade, mas também gerado debates entre pesquisadores sobre seus impactos na saúde. “A indicação de dietas baseadas apenas em vegetais tem levado muitos cientistas a estudarem o impacto dessa dieta na saúde dos indivíduos em diferentes regiões do planeta, com resultados nem sempre auspiciosos, mostrando que essa dieta pode levar a deficiências principalmente de micronutrientes”, destaca a acadêmica em seu artigo Desvendando a Complexidade da Dieta Saudável: Entre Tradições e Ciência publicado pelo ILSI. Conforme aborda a profissional, a temática da alimentação saudável vai além do estabelecimento de uma dieta padronizada. “Podemos indicar que uma dieta mais rica em frutas e verduras para a população brasileira – que, em geral, tem pouca ingestão desses alimentos – seria importante, assim como diminuir o consumo de carne que, em geral, é alto. Mas, e se considerarmos que o churrasco é um hábito cultural comum a todas as classes sociais do país e que aproxima famílias e amigos em momentos de descontração? Esse momento – compartilhado com moderação – não se torna mais saudável para a saúde mental da nossa população?”, embora possa ser indicada com moderação, questiona a nutricionista. Uma alimentação saudável deve considerar aspectos sociais, culturais e individuais relacionados aos alimentos (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)