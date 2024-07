Abaixo, confira 7 animais domésticos com as maiores expectativas de vida!

1. Papagaios

Os papagaios, especialmente as espécies do gênero Amazona, podem viver 50 anos ou mais (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock)

Os papagaios, especialmente as espécies do gênero Amazona, podem viver 50 anos ou mais. Essas aves são inteligentes e altamente sociais, com plumagens coloridas. Para garantir uma vida longa, necessitam de muita estimulação mental e interação social, além de uma dieta balanceada com frutas, vegetais e sementes.

2. Cacatuas