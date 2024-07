6 dicas para desenvolver habilidades de um bom líder

Segundo o levantamento da consultoria Michael Page, 8 em cada 10 funcionários que deixam seus empregos o fazem devido a questões relacionadas à insatisfação com a liderança, falta de oportunidades de crescimento ou falta de reconhecimento.

“Não se é líder batendo na cabeça das pessoas. Isso é ataque, não é liderança “. A frase é de Dwight Eisenhower, presidente dos EUA entre 1953 e 1961, e ressalta que um líder com uma atitude positiva consegue extrair o melhor de sua equipe.

“A liderança não é uma habilidade inata, mas uma capacidade que pode ser desenvolvida com dedicação e prática. Com uma postura positiva, responsabilidade, visão de longo prazo e constante aprimoramento, você pode se tornar um líder valorizado e eficaz, capaz de inspirar sua equipe e alcançar grandes resultados”, afirma Renata Fonseca, psicóloga, especialista em Pessoas & Cultura e sócia da Refuturiza, ecossistema pioneiro a unir educação e empregabilidade.

Segundo pesquisa da Harvard Business Review, as pessoas produzem melhores resultados quando estão satisfeitas e felizes. Conforme o estudo, ser corporativamente feliz no trabalho faz com que os colaboradores tripliquem sua capacidade de inovação, sejam 31% mais produtivos e 85% mais eficientes.

Por isso, evite críticas excessivas, pessimismo e falta de transparência. Ao invés disso, valorize os acertos e motive sua equipe, criando um ambiente saudável e produtivo.

2. Responsabilidade e autonomia

Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, disse certa vez que “não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que devem fazer”. Bons líderes orientam, mas também dão autonomia para que a equipe descubra o melhor caminho para alcançar os objetivos. Autonomia combinada com responsabilidade, incentiva a criatividade e a inovação.

3. Aprimoramento contínuo

Com mais de 25 milhões de livros vendidos apenas no Brasil, o psiquiatra Augusto Cury afirma que “o maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força de sua humildade e experiência da sua fragilidade”.

Um bom líder é aquele que reconhece suas limitações e busca constantemente se aprimorar, uma vez que a liderança é uma habilidade comportamental que pode ser desenvolvida com estudo e prática contínua. Por isso, esteja sempre atualizado com as melhores práticas e novas tendências.