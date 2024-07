4 vantagens do visagismo para a autoestima

Em um mundo em que a imagem pessoal tem um impacto significativo na autoconfiança e na percepção que temos de nós mesmos, o visagismo surge como uma ferramenta poderosa para elevar a autoestima. Essa abordagem personalizada pode transformar o modo que nos vemos e como somos vistos pelos outros.

O visagismo é a arte de criar uma imagem personalizada que valoriza as características individuais de uma pessoa, considerando formato do rosto, tipo de cabelo, cor da pele, estilo de vida e personalidade. “O objetivo do visagismo é harmonizar a aparência externa com a essência interna, criando uma imagem que reflita verdadeiramente quem somos”, explica Adna Felício, consultora de imagem e especialista em visagismo.

Abaixo, confira alguns dos benefícios do visagismo!