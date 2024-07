6 motivos para incluir peixes na dieta 

“[O ômega 3] é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, explica Ricardo Zanuto, nutricionista e mestre e doutor em Fisiologia Humana e Biofísica.

Os ácidos graxos encontrados nos peixes podem contribuir para a redução do risco de depressão e ansiedade, além de ajudar a melhorar o humor e a função cerebral. Esses nutrientes desempenham um papel importante na regulação dos neurotransmissores no cérebro, promovendo um equilíbrio mental saudável.

“Os ácidos graxos do tipo ômega 3 são importantes para manter equilíbrio de perfil inflamatório da pele e prevenir doenças inflamatórias como as dermatites, psoríase e acne”, acrescenta a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

“Ter a combinação equilibrada de suplementos adequados aliados a hábitos saudáveis é fundamental para quem precisa ter o controle da tireoide . Os nutrientes como selênio, ômega 3, vitaminas do complexo B, dentre outros, conseguem ajudar na regulação da função tireoidiana. Além disso, é preciso haver um consumo de frutas, verduras e proteínas magras refogadas com óleo de qualidade”, explica Larissa Amorim, nutricionista da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais.

“As membranas das bilhões de células cerebrais são construídas a partir do ômega 3. Há evidências que relacionam o baixo consumo desse ácido graxo a problemas cognitivos e que ele auxilia no tratamento de inflamações no cérebro. Além disso, as proteínas do complexo B estão associadas à produção de neurotransmissores, enquanto as vitaminas E, C e selênio possuem ação antioxidante, retardando o envelhecimento das células do cérebro”, explica a nutricionista Marianne Fazzi.

6. Fortalecem a imunidade

Os peixes de água salgada frequentemente contêm níveis mais elevados de selênio, um antioxidante poderoso que protege as células contra danos causados pelos radicais livres. Além de suas propriedades antioxidantes, o selênio atua na proteção do sistema imunológico, fortalecendo as defesas do corpo contra doenças e infecções.