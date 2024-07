6 dicas para escolher a paleta de cores dos dormitórios

As cores das paredes interferem no equilíbrio do quarto (Projeto: Dantas & Passos | Imagem: Herman Charles Christ) Crédito: EdiCase

Além de refletirem a personalidade dos moradores, as cores escolhidas para o dormitório têm um impacto significativo tanto na funcionalidade do ambiente quanto no bem-estar. Dependendo da tonalidade, é possível promover sensação de calma e tranquilidade ou energizar o espaço. "Sem dúvidas, as cores certas interferem no equilíbrio do quarto, nos ajudando em momentos de leitura, relaxamento e no sono", pontuam as arquitetas Paula Passos e Danielle Dantas, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura. Por isso, a seguir, as profissionais elencam 5 dicas para você escolher a paleta de cores ideal para o seu dormitório. Confira!

1. Invista na cromoterapia Mais do que promover a beleza visual às paredes dos ambientes, as cores proporcionam inúmeros benefícios à saúde dos moradores. O estudo da cromoterapia é pensado para que a paleta contribua no restauro do equilíbrio físico e emocional da pessoa a partir da sua frequência vibracional. “Gostamos muito de aplicar esses conhecimentos em prol de entregarmos sensações positivas para nossos clientes”, diz Paula Passos. E essa é uma preocupação que ela e sua sócia carregam com afinco, uma vez que as cores têm o poder de influenciar os estados mental e emocional, além de cooperar para a criatividade humana. “Nesse processo, é essencial considerar os revestimentos e os acabamentos utilizados no projeto. Entender o modo de vida e os gostos individuais dos moradores nos conduz no objetivo de conquistar ambientes harmoniosos e acolhedores”, complementa. 2. Como escolher a melhor cor para o quarto Quando se trata de quartos pequenos, que podem ser de casal, crianças ou solteiros, tons claros são sinônimos de amplitude e uma melhor iluminação. As arquitetas destacam que a clássica combinação de bege e branco será sempre elegante, podendo ser aplicada como uma meia parede inferior em bege claro e a parte superior em branco, acompanhada do teto também branco.

3. Opte pela monocromia no quarto do casal Promover um consenso entre o casal é o caminho adotado pelas profissionais. “O intuito é sempre o de entregar romantismo, leveza e relaxamento”, analisa Danielle Dantas. Entre as possibilidades, o cinza é uma forte tendência para quartos de casais, uma vez que se trata de uma cor neutra, apresenta diversas nuances e combina muito bem com outros tons. Para cômodos pequenos, a sugestão acompanha o direcionamento de uma paleta mais clara intercalada ou na linha da monocromia. “Acompanhando as escalas pastel, como um azul clarinho ou um salmão para recobrir não só as paredes, mas inclusive a marcenaria, teremos um décor arrojado e, ao mesmo tempo, amoroso”, exemplificam as arquitetas. As cores ousadas podem ser usadas no quarto dos adolescentes para refletir a personalidade deles (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) 4. Aplique cores ousadas no dormitório dos adolescentes A paleta precisa seguir a personalidade do adolescente, pois essa é uma fase em que o jovem busca expressar sua individualidade. “Cores ousadas podem ser exploradas, mas é essencial manter uma base branca para não sobrecarregar o ambiente”, explica Paula Passos. Para esses dormitórios, as nuances de verde, desde as mais vibrantes até as mais sutis, permitem a harmonia com o branco, azul e terracota, entregando combinações fortes e equilibradas. O laranja mais fechado também pode entrar em cena, desde que alinhadas com técnicas de meia-parede ou faixas. “A cor ajuda na concentração durante a leitura e o estudo”, pontua Danielle Dantas. Mas, se o morador for da linha minimalista, a mescla entre o branco e o bege oportuniza ambientes calmos e serenos. 5. Pinte o quarto do bebê com cores claras Segundo a cromoterapia, gradientes mais claros e refrescantes favorecem a intuição e o raciocínio. Junto ao azul, a aplicação do bege é clássica, e o verde pode ser trazido por sua capacidade de acalmar e realizar a conexão com a natureza.

“Uma proposta interessante é pintar o teto com um verde suave, enquanto as paredes podem apresentar um tom ligeiramente mais escuro. Com essa ideia, é indicado que armários e cortinas sejam brancos”, acrescentam. Além das opções mencionadas, o amarelo é bem-vindo, desde que revelado em leitura suave. Ademais, uma grande tendência é a utilização de papéis de paredes com referências ao mundo animal, natureza ou outras estampas. 6. Explore as técnicas de pinturas Para Paula Passos e Danielle Dantas, as diversas técnicas de pinturas e desenhos como listras, padrões geométricos, degradê, meia-parede, orgânicos e círculos, entre outras, são possibilidades a serem exploradas para transformar os dormitórios. Diferentes padrões e estilos de pintura oferecem vantagens distintas. Listras verticais, por exemplo, cooperam para ampliar a percepção de altura, enquanto as listras horizontais tornam o ambiente mais espaçoso. O xadrez, quando usado com fundos mais escuros, provoca uma atmosfera intimista e requintada. “Investir em pinturas especiais integra o ambiente ao projeto geral, conferindo uma identidade única e evitando que o cômodo pareça genérico ou comum”, conclui as profissionais.