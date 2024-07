6 atividades para fazer com o cachorro nas férias

As férias são um período de descanso e relaxamento para as pessoas, oferecendo uma pausa bem-vinda da rotina diária. Este tempo livre é também uma excelente oportunidade para passar mais tempo de qualidade com o cachorro, o que permite fortalecer o vínculo e criar memórias especiais juntos. Nesse sentido, vale a pena experimentar novas atividades com o animal. A seguir, confira algumas opções!

1. Caminhadas na natureza

Experimente levar o seu cachorro para fazer trilhas ou caminhar em um parque com você. Isso proporciona exercício físico e mental, além de novos aromas e cenários para explorar, estimulando os sentidos do animal. Antes, verifique se o local permite cães e não se esqueça de levar água, coleira e saquinhos para resíduos.

2. Dia na praia

Durante as férias, passar o dia na praia com o cachorro proporciona momentos de relaxamento e entretenimento para vocês. Ele pode correr na areia, nadar e brincar na água, o que é ótimo para a saúde cardiovascular e muscular. Certifique-se de escolher uma praia que aceite cães, leve um guarda-sol para sombra, água fresca, brinquedos e esteja atento aos sinais de cansaço ou superexposição ao sol.