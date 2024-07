5 características importantes da globalização

A globalização é um processo de integração e interdependência entre os países, que abrange aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Esse fenômeno é caracterizado pela intensificação das trocas comerciais, a disseminação de informações e tecnologias, a mobilidade de pessoas e capitais, e a uniformização de práticas culturais e empresariais em escala global.

No contexto do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e dos vestibulares, a globalização é um tema recorrente devido à sua relevância contemporânea e aos impactos significativos que provoca nas dinâmicas mundiais. Abaixo, veja as principais características deste processo!

1. Multinacionais

Em muitos casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo. Esse é o caso das multinacionais, que procuram a melhor relação de diminuição de custos, o que inclui investimento em mão de obra mais barata nos países subdesenvolvidos. Um grande exemplo são as indústrias automobilísticas, que fragmentam a produção em diferentes regiões, ou seja, cada parte de um carro é construída em um lugar do planeta.