5 chás caseiros para aliviar a má digestão

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Adicione as sementes de erva-doce. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Após, coe o chá para remover as sementes de erva-doce. Adoce com mel e sirva em seguida.

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Adicione as folhas de boldo à água quente. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de cardamomo

Ingredientes

4 bagas de cardamomo

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse ligeiramente as bagas de cardamomo para liberar as sementes e os óleos essenciais. Reserve. Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as bagas de cardamomo. Ferva por cerca de 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva em seguida.

Chá de carqueja

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de carqueja secas

secas 250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Adicione as folhas de carqueja à água quente. Deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá para remover as folhas de carqueja. Adoce com mel e sirva quente.