Atitudes constrangedoras de chefes com os colaboradores podem acarretar sérias consequências no ambiente de trabalho. Funcionários que se sentem desrespeitados tendem a desenvolver níveis elevados de estresse, o que pode resultar em maior rotatividade, aumento das ausências e até problemas de saúde.

“Entender os desafios que existem dentro da liderança de um time ajuda a fortalecer as melhores práticas de gestão e, assim, superá-los facilmente. Se aproxime o máximo possível do time e se mantenha aberto para ouvir feedbacks que possam colaborar com a otimização do time como um todo”, ressalta Ricardo Karam, head de produto do Agidesk, plataforma de automação de processos de atendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pensando nisso, confira 5 atitudes que líderes devem evitar ao lidar com os colaboradores!