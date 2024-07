Veja como aproveitar os encantos de Jundiaí

Para quem gosta de aproveitar os dias de descanso para explorar novos ares, Jundiaí é uma opção. Com quase meio milhão de habitantes, a cidade paulista concilia o encantamento do interior com as comodidades do dia a dia urbano. Em suas ruas e alamedas arborizadas, pulsa a vida em ritmo frenético, acompanhada por bucólicas paisagens e pela Serra do Japi, patrimônio natural da humanidade.

Jundiaí fica a cerca de uma hora da capital de São Paulo – pouco mais de 50 quilômetros separam as duas cidades. Oferece hotéis, flats, shopping centers, bares, restaurantes e baladas para os mais exigentes gostos, além de ser famosa pela produção de frutas e vinicultura – promove um dos mais antigos eventos do interior do estado: a Festa da Uva, cuja primeira edição aconteceu em 1934, reunindo mais de cem mil visitantes.

Tradições da Itália

Em sua área rural, é possível vivenciar experiências inesquecíveis. Quer conhecer um pouco da história de sua colonização? Faça a Rota da Cultura Italiana, um dos oito roteiros turísticos oferecidos na cidade. Acolhedora de centenas de famílias do Vêneto e do Trento Tirol, no norte da Itália, a partir do final do século 19, Jundiaí ainda agora preserva intactas e autênticas tradições da Itália.