12 curiosidades sobre os nativos do signo de Leão

Regidos pelo Sol, eles trazem o brilho do Astro-Rei e gostam de ser o centro das atenções

Leão, o quinto signo do zodíaco, é regido pelo Sol e rege a Casa 5 do Mapa Astral. Representados pelo rei da selva, os leoninos carregam consigo uma personalidade envolvente e carismática. Conforme a astróloga Thaís Mariano, quem tem o Astro-Rei em Leão costuma ser uma pessoa expansiva, alegre e exuberante. “Leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, explica.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Leão!

1. Signo do elemento Fogo

Leão é o quinto signo do zodíaco e o segundo da tríplice de fogo. Além disso, ele é um representante fixo, ou seja, está presente no meio da estação, a estabilizando. “Sendo assim, apesar de ser um signo de Fogo, ele busca estabilidade”, pontua Thaís Mariano.