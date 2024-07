Entenda por que a vontade de comer aumenta no inverno

Nutricionistas explicam como manter a alimentação saudável e equilibrada nesta época do ano

O inverno chegou e, com ele, a fome. Para algumas pessoas, quanto menor a temperatura, maior a vontade de comer alimentos calóricos. No entanto, o interesse por sopas, cremes, massas e chocolates, por exemplo, tem explicação: no frio, o organismo gasta mais energia para manter a temperatura corporal, o que aumenta o apetite.

Todavia, o nutricionista Jhonathan Andrade alerta que é preciso evitar exageros, pois o corpo necessita de alimentos com qualidade nutricional, e não apenas calorias. “No frio, o metabolismo tenta compensar a variação da temperatura corporal e, fisiologicamente, aumenta a demanda por alimentação. O importante, nesse caso, é fazer escolhas certas”, ensina o professor do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição que integra a Ânima Educação.

Consumo de chocolate no inverno

Outra explicação para a “fome de inverno” é a relação dos alimentos com as emoções. Como os dias tendem a ser gelados e a luminosidade é menor, pois o sol se põe mais cedo, é comum que as pessoas busquem meios para compensar a melancolia, a apatia e o desânimo.