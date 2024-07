7 perguntas e respostas sobre a culpa materna

A culpa materna é um tema que tem dominado os diálogos entre as mães, que buscam compreender a melhor forma de lidar com esse sentimento. Desencadeado por diversos fatores, muitos dos quais relacionados à insuficiência frente a novas tarefas, o problema, segundo a psicóloga Rafaela Schiavo, fundadora do Instituto MaterOnline, afeta a maioria das mulheres, que se sentem culpadas devido à pressão social.

No entanto, conforme explica a especialista, sentir culpa não é somente um sentimento ruim, pois, quando abordada de maneira construtiva, pode ajudar no crescimento pessoal e melhorar o relacionamento com os filhos e consigo. Mas antes é necessário buscar informação. Em vista disso, Rafaela Schiavo esclarece as dúvidas mais comuns sobre culpa materna. Confira!

1. O que é a culpa materna e por que acontece tanto?

A culpa materna é um sentimento que surge por conta das junções sociais, pessoais e a realidade da maternidade. Muitas mães se sentem culpadas por não conseguirem atender a todas as demandas e expectativas que a sociedade e elas mesmas impõem. É quase como se a culpa fosse uma sombra que acompanha a maternidade.