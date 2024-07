5 curiosidades interessantes sobre a pizza

As pizzas são um dos pratos favoritos dos brasileiros (Imagem: smspsy | Shutterstock) Crédito: EdiCase

No dia 10 de julho é comemorado o Dia da Pizza, receita que nasceu, originalmente, com os egípcios e foi chamada no início de Pão de Abrahão, ou então, Piscea – de onde surgiu o nome atual. Era uma massa fina e circular. Com o passar das décadas, a receita foi mudando e sendo acrescentado novos ingredientes e temperos. Logo a massa chegou aos italianos, responsáveis por adicionar o molho de tomate e queijo muçarela como base, além de criarem uma enorme variação de sabores. O prato só chegou ao Brasil em 1910, por meio dos imigrantes italianos. Porém, foi somente em 1950 que se popularizou. Atualmente, a pizza é um dos pratos mais populares e consumidos no mundo. De acordo com os dados da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), mais de 3,8 milhões de pizzas são produzidas no Brasil todos os dias, e o estado de São Paulo consome mais da metade dessa quantidade. A entidade afirma ainda que mais de 2600 são preparadas por minuto em todo o país.

Segundo Rubens Augusto Júnior, fundador da rede Patroni e criador da borda de pizza recheada, criar e combinar sabores diferentes chama a atenção de novos clientes para as pizzarias. “Diversos estabelecimentos oferecem sabores diferenciados em seus cardápios e rodízios. Isso é algo que chama a atenção do público, e se o sabor for único, o cliente se mantém ainda mais fiel […]”, diz o empreendedor. Pensando no peso histórico que as pizzas possuem na culinária ao redor do mundo, e em como novos sabores trazem diversidade ao prato, o profissional lista 5 curiosidades sobre as pizzas. Confira! 1. Sábado é o dia que as pessoas mais comem pizza Uma pesquisa realizada pela ECD Food Service apontou que os sábados são os dias favoritos no mundo inteiro para comer pizza. Pedir delivery é uma tradição para os verdadeiros amantes da redonda.