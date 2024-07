7 brinquedos perigosos para a saúde dos gatos

As brincadeiras diárias são essenciais para garantir a saúde física e mental dos gatos, proporcionando estímulo e exercício. Além disso, é uma oportunidade de os bichanos expressarem comportamentos naturais, como caçar e perseguir. No entanto, é muito importante tomar cuidado ao escolher os brinquedos para eles, pois alguns podem apresentar riscos à segurança do animal.

2. Fitas, fios e cordões

Apesar de amar brincar com fitas e cordões, esses itens podem ser facilmente engolidos pelos gatos, causando problemas digestivos graves, como bloqueio intestinal ou cortes no trato gastrointestinal. Além disso, também podem enrolar ao redor do pescoço ou de outras partes do corpo, causando estrangulamento ou lesões graves.

3. Brinquedos com penas

É comum encontrar brinquedos, como varinhas, com penas. Todavia, quando soltas ou mal fixadas, podem ser arrancadas e ingeridas pelos gatos, causando risco de asfixia ou bloqueio digestivo. Além disso, as penas podem se decompor dentro do estômago, causando infecções.