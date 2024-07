4 receitas rápidas de bolo de cenoura com chocolate

Enquanto o bolo assa, prepare a cobertura. Em um recipiente, peneire o açúcar de confeiteiro e o cacau em pó. Adicione o leite de amêndoa e misture até obter uma consistência cremosa. Retire o bolo do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e cubra com a cobertura. Sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo vegetal e bata até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar, a farinha de arroz, o polvilho doce e o amido de milho e mexa. Coloque a mistura batida sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma massa uniforme. Acrescente o fermento químico e misture para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de arroz e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos.

Bolo de cenoura mesclado

Ingredientes

3 ovos

2 cenouras descascadas e picadas

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de chocolate em pó

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar e bata até obter uma massa homogênea. Transfira para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo e o fermento químico. Divida a massa em duas e, em uma delas, coloque o chocolate em pó e misture.

Em seguida, unte uma forma com furo central com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Intercalando, despeje as duas massas sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de cenoura com aveia e chocolate (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Bolo de cenoura com aveia e chocolate

Ingredientes

Massa

2 cenouras descascadas e raladas

3 ovos

1 xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farelo de aveia

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Calda

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de leite de amêndoas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o farelo de aveia, o açúcar e o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos.