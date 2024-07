Veja como o inverno pode causar depressão em algumas pessoas

Psicóloga explica sobre as causas e os sintomas do Transtorno Afetivo Sazonal

De acordo com Marina Bueno, psicóloga e cadastrada no GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços do Brasil, a tristeza sazonal tem sintomas leves a moderados, que não chegam a durar mais que duas semanas, sem interferir na capacidade das pessoas de realizar suas atividades diárias. “A maior diferença entre a tristeza sazonal comum e transtornos sazonais mais sérios está na intensidade dos sintomas, além da duração e do impacto na rotina das pessoas”, explica a profissional.

No inverno, a queda de temperatura e a mudança de estação fazem com que algumas pessoas desenvolvam a depressão sazonal. Frequentemente associada à diminuição da luz solar e dias mais frios, essa condição pode afetar o humor, a energia, o sono e o apetite das pessoas afetadas.

Sintomas do Transtorno Afetivo Sazonal

Pessoas com TAS apresentam sintomas mais intensos e duradouros, que, frequentemente, chegam a durar meses. “Além de uma melancolia profunda, as pessoas com TAS também apresentam uma fadiga excessiva, alterações de sono, humor e apetite, perda de prazer e interesse na realização de atividades do dia a dia, dificuldade de concentração e de socialização”, detalha a psicóloga.

Esses sintomas também diferem sensivelmente de quadros depressivos tradicionais, principalmente por conta do padrão sazonal específico que seguem. Os sinais do TAS aparecem sempre em um período específico e previsível do ano, que, em geral, ocorre entre o final do outono e o início do inverno, assim como desaparecem com a mesma previsibilidade, entre os dias finais do inverno e o início da primavera.

Causas da depressão sazonal

A depressão sazonal pode ser desencadeada por uma série de fatores, que vão desde a baixa exposição à luz solar, o ambiente e o estilo de vida adotados pelo paciente até fatores genéticos. “Variantes genéticas que afetam a regulação dos neurotransmissores e do ritmo circadiano podem aumentar a vulnerabilidade ao transtorno afetivo sazonal”, pontua a profissional.