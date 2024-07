Veja como escolher opções de chocolate saudáveis

Em 7 de julho é comemorado o “Dia Mundial do Chocolate”. E, nesta data tão especial, os amantes do doce feito de cacau têm motivos de sobra para comemorar: uma pesquisa realizada e publicada no ano passado pela Universidade of L’Aquila, da Itália, aponta que o consumo de pequenas porções de chocolate amargo diariamente pode fazer bem ao cérebro.

O estudo, realizado ao longo de três meses, comprova que a ingestão diária da versão amarga pode beneficiar a capacidade cognitiva do ser humano, melhorando elementos básicos como atenção, reflexos, agilidade na forma de pensar, memória e até mesmo fluência verbal.

Benefícios do chocolate

Juliane Casas, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica que os benefícios do chocolate amargo derivam dos flavonoides do cacau, que são bioativos capazes de reduzir a pressão arterial e aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro. “Isso não só melhora o sistema cognitivo, mas também pode ser especialmente benéfico para adultos mais velhos e idosos”, afirma.