Veja como evitar dores em pets com problemas articulares no frio

No inverno, os cuidados com os animais de estimação devem ser redobrados para evitar problemas de saúde, especialmente para aqueles com problemas articulares. As baixas temperaturas podem agravar dores e rigidez nas articulações, tornando essencial manter os pets aquecidos.

“É comum que cães e gatos pareçam mais preguiçosos devido ao frio, buscando ficar mais tempo nas caminhas e cobertores e reduzindo atividades físicas. No entanto, esses também podem ser sinais de dor ou desconforto”, explica Farah de Andrade, médica-veterinária e consultora da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, nesta época do ano é essencial observar os hábitos do animal para identificar sinais de dor. “O tutor precisa avaliar se o animal se anima nos horários mais quentes do dia ou com o ambiente aquecido, além de observar se apresenta dificuldade para se levantar ou se deitar, claudicação ou andar rígido, relutância em subir escadas, irritabilidade ou agressividade, redução do apetite e lambedura nas articulações”, afirma.