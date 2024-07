4 orações para pedir proteção ao anjo da guarda

Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações,

para que minha alma tranquila descanse sem aflições.

E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!

2. Oração ao anjo da guarda para antes de dormir

Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade Divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.