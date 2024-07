3 receitas de chás para ajudar no funcionamento do organismo

As plantas com propriedades terapêuticas são extremamente benéficas para a saúde, especialmente quando utilizadas no preparo de chás. “Os chás potencializam os benefícios específicos de cada planta e com as catequinas, substâncias encontradas nestas, ainda ajudam no processo de desintoxicação”, diz o farmacêutico homeopata Jamar Tejada.

O profissional também explica que os chás estimulam a hidratação do organismo, auxiliam no funcionamento intestinal, produzem enzimas digestivas e equilibram o sistema hídrico das células. A seguir, confira 3 receitas de chás indicadas pelo farmacêutico:

Chá de matcha

O matcha atua contra os radicais livres. É uma excelente opção antienvelhecimento e auxilia no emagrecimento.