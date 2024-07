6 tipos de depressão são identificados em estudo

Um estudo divulgado na revista americana Nature Medicine classificou a depressão em seis tipos biológicos distintos, denominados “biotipos”. A pesquisa utilizou uma combinação de imagens cerebrais e inteligência artificial para diferenciá-los com base em sintomas, desempenho em testes cognitivos e emocionais, resposta a medicamentos e terapia comportamental.

Segundo o psiquiatra Dr. Marcos Gebara, presidente da Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro, essa pesquisa traz informações muito relevantes sobre a doença. “Este é um tema muito interessante, porque segue as pesquisas mais modernas do estudo da conectômica [conjunto completo de conexões do cérebro]”, diz.

Para o médico, isso é importante para compreender mais sobre a depressão. “Há séculos que se tenta fazer uma biotipologia para diferenciar as doenças mentais, até para poder fazer subtipos em cada uma delas. Entretanto, nos últimos anos, a tecnologia possibilitou mapear o conectoma do indivíduo, tornando possível enxergar que existem ‘circuitos’ diferentes envolvidos em cada tipo e em cada subtipo de doença”, diz.