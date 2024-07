5 peças que não podem faltar na sua mala de férias

Arrumar as malas para as férias de julho costuma ser uma tarefa empolgante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Com o clima variando entre frio e um pouco de calor em diversas regiões, é essencial planejar bem as peças que serão levadas para garantir o conforto e estilo.

A dica de Manu Farias, empresária e dona do Brechó Fashion Carioca, é optar por roupas versáteis, como blusas de manga longa que podem ser usadas em camadas, casacos que combinam com diferentes looks e acessórios que ajudam a transformar uma produção do dia para a noite.

“Além disso, é importante considerar o tipo de atividades que serão realizadas durante a viagem, como passeios ao ar livre ou eventos mais formais, para garantir que nada seja esquecido. Investir em peças clássicas e atemporais é a ideia”, explica Manu Farias.