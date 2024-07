5 receitas de vitamina para fortalecer o sistema imunológico

Aprenda a preparar bebidas deliciosas e nutritivas para cuidar da saúde do corpo mesmo na correria do dia a dia

As frutas e vegetais são excelentes fontes de nutrientes para fortalecer o organismo. No entanto, por conta da correria do dia a dia, é comum esquecermos de consumir esses alimentos. Uma alternativa para fugir desse hábito é preparar vitaminas, pois elas são saudáveis e fáceis de encaixar na rotina. A seguir, selecionamos 5 opções deliciosas para você incluir no cardápio e aumentar a saúde do corpo. Confira:

Vitamina de açaí com morango e leite de castanha

Ingredientes

100 g de polpa de açaí

1/2 xícara de chá de morango

100 ml de leite de castanha-de-caju

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vitamina de kiwi

Ingredientes

1 kiwi descascado e picado

descascado e picado 1 xícara de chá de espinafre

1 banana descascada e cortada em rodelas

500 ml de leite desnatado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.