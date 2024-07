5 dicas para escolher o vestido de festa ideal no inverno

O inverno é a estação preferida para a realização de festas e eventos devido ao clima ameno, com pouca chuva e uma atmosfera aconchegante. Essas condições permitem a escolha de trajes mais sofisticados e elaborados sem o desconforto do calor excessivo. Pensando nisso, a estilista Bianca Passuello, dona do Ateliê BPassuello, lista cinco dicas para garantir uma produção digna de tapete vermelho. Confira abaixo!

1. Escolha conforme o horário do evento

Esse é um indicativo muito importante para a escolha do vestido e de seus acessórios. Para os eventos diurnos, pense em cores mais vibrantes e de tons mais alegres, mesmo no inverno.

2. Tecido do vestido

Os tecidos sintéticos têm como característica reter o calor do corpo por fornecerem menos respiração, diferentemente dos naturais. Desse modo, ajudam a manter seu corpo mais aquecido.