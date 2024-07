4 dicas para usar itens afetivos na decoração contemporânea

Incorporar itens com memórias afetivas na decoração é uma forma de tornar os ambientes mais pessoais e acolhedores. Elementos que evocam lembranças especiais conferem identidade única e profundidade emocional aos espaços. Além disso, eles podem ajudar a reduzir o estresse e aumentar a sensação de conforto e pertencimento, contando histórias e oferecendo um vislumbre das experiências dos moradores.

Nesse cenário, a decoração contemporânea, em particular, enfrenta o desafio de equilibrar o novo e o antigo, o moderno e o tradicional. O arquiteto Renan Altera propõe uma abordagem que honra a memória afetiva sem se prender ao estilo vintage. Em seu projeto “Ecos do Passado”, apresentado na CASACOR São Paulo, o profissional demonstra como peças com valor sentimental podem coexistir com um design atual, criando um diálogo entre as gerações e valorizando a herança deixada por nossos antepassados.

A chave para essa integração é a seleção criteriosa de itens que possuem não apenas valor estético, mas também histórico. Renan Altera enfatiza a importância de não apenas preservar, mas também destacar esses objetos como parte integrante do design. Confira mais dicas do especialista!